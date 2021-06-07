هدف تحدد حالة واحدة تمنع الرخصة المهنية الاستفادة من الإعانة

أعلن مركز تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الإثنين، أن إصدار الرخصة المهنية لا يمنع من الاستفادة من برنامج إعانة البحث عن عمل، إلا في حالة واحدة فقط.

وذكر صندوق هدف- عبر حسابه على تويتر- أن هذه الحالة هي ارتباط الرخصة المهنية بمزاولة نشاط تجاري وإصدار رخصة أو سجل تجاري.

وكان “هدف” جدد التذكير في وقت سابق، بمزايا برنامج (وصول) للمرأة العاملة، موضحًا أنه يقدم دعم مالي يغطي 80% من قيمة المشوار من وإلى العمل، ويوفر خدمة المواصلات الآمنة بأعلى معايير الجودة بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة.