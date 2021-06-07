المرور: ضبط قائد مركبة علق أحد الأشخاص خارجها

تمكن المرور السعودي من ضبط قائد مركبة سمح لأحد الأشخاص بالتعلق خارجها أثناء سيرها على أحد الطرق داخل المملكة.

وتفاعل المرور مع بلاغ رفعه أحد المواطنين بالفيديو يوثق الحادثة وعلق عليه بالقول :” يعني بالله معلق واحد معاه والخط يعتبر عام ورئيسي بنفس الوقت ولو طاح وجاب في نفسه العيد وجابه فينا بعد”.

ورد المرور بالقول :” نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.