أمير القصيم يطلق مبادرة موارد السقيا الخيري التابع لمؤسسة مجتمعي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن مبادرة موارد السقيا ، تهدف الى توفير موارد المياه للقرى والهجر النائية ، كون هناك توسع جغرافي بحسب المسح الميداني للمناطق الأكثر احتياجاً ، مما يستدعي الى توفير مصادر المياه في عدد من المواقع، مشيرا سموه إلى أن المبادرة ستخضع لحوكمة مالية شاملة ، وآلية لمتابعة صرف التبرعات المخصصة للمبادرة ، وانشاء قاعدة بيانات لجميع المناطق بالإحداثيات وستكون مؤسسة مجتمعي وسيطاً بين الباذلين والمبادرة ، وسيكونون على اطلاع كامل بأوجه صرفها وفقا لما خصصت له.

وبين سمو أمير القصيم أنه تم تشكيل فريق المسح الميداني للوقوف على تحقيق أهداف المبادرة والمتابعة مع وإبلاغ الباذلين بالتقارير المرتبطة بتبرعاتهم.

وأبدى سمو أمير القصيم تفاؤله لتحقيق أهداف المبادرة ، قائلا : الطموح كبير ان يكون هناك مبادرات داخل وخارج المملكة ، دورنا في هذا المجال أن نكون وسيط خير بين الباذلين والمحتاجين ، وهناك أعمال خيرية تمت في سياق هذه المبادرة.

جاء ذلك بعد أن أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مبادرة موارد السقيا الخيري، التي تنفذها مؤسسة مجتمعي ، يهدف إلى توفير مصادر المياه للقرى والهجر النائية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجتمعي منصور الرسيني ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه اللامحدود للأعمال الانسانية والخيرية لمؤسسة مجتمعي ، برؤية شمولية ، تخدم جميع فئات المجتمع, واشار الرسيني بأن مبادرة موارد السقيا تأتي بتوجيه من سمو أمير القصيم ، استشعارا من سموه لخدمة القرى النائية ، وتوفير مصادر المياه لها, مبيناً أن المبادرة تهدف إلى إنشاء موارد مائية في أنحاء منطقة القصيم ، لخدمة القرى المستهدفة.

كما شاهد سمو أمير القصيم عرضا مرئيا عن مبادرة موارد السقيا ، وتطرق الى تعزيز الشراكات وتنمية الموارد المستدامة ، واختصار المسافة التي يتكبدونها للحصول على الماء ، واتاحة المبادرة للمحسنين في تبني المواقع المحتاجة.

من جانبه ، أكد إمام الحرم النبوي فضيلة الشيخ الدكتور خالد المهنا في كلمته ، تنوع اعمال البر وطرق الخير التي من اجلها سقي الماء ، وهو من شكر نعم الله سبحانه وتعالى الماء التي لا تقوم الحياة الا بها, وذكر ان هذه المبادرة التي بادر بها سمو امير القصيم تأتي ضمن سلسلة مباركة في هذه البلاد المباركة التي دأبت عليها القيادة الرشيدة ،سائلا الله العلي ان يجزل للجميع لمن شارك الاجر والثواب.

وفي نهاية الحفل كرم سموه الداعمين لمؤسسة مجتمعي وهم رجل الاعمال الشيخ عبدالله العثيم والشيخ ابراهيم الزويد و والاستاذ محمد القزلان.

حضر حفل التدشين سمو الأمير متعب بن فهد الفيصل ووكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان و وكيل امارة القصيم الدكتور نايف المرواني والوكيل المساعد للشؤون التنموية بامارة القصيم عبدالرحمن السعوي ومدراء الجهات الحكومية ورؤساء الغرف التجارية وامناءها ومحافظي المنطقة ورجال الأعمال.