“مكافحة المخدرات” توضح علامات تشير إلى احتمال تعاطي الشخص للمخدرات وإدمانها

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بعض العلامات التي تشير إلى احتمال تعاطي الشخص للمخدرات وإدمانها.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” بوستراً توضيحياً وجاء فيه بأنه لا يمكن الجزم أو التعميم بأن كل تلك الأعراض والأضرار بسبب تعاطي المخدرات، إنما هي مؤشرات ذات دلالة قوية على ذلك؛ لا سيما في حال اجتماع أكثر من واحدة منها.

وذكرت اللجنة أبرز العلامات الدالة على تعاطي المخدرات وهى:

1-العدوانية والتلفظ بكلمات بلا وعي وكذلك الوساوس والشكوك.

2 – الغثيان والشعور الدائم بالاكتئاب والتغيب المستمر عن المدرسة أو العمل.

3 – آثار الحروق على الملابس وظهور جروح وندبات في مكان الحقن الوريدي وشحوب الوجه.

4 – سرقة الأشياء الثمينة من المنزل للحصول على الجرعة.

5 – العزلة عن الأخرين وتغير ملحوظ في الشكل والهيئة.

6 – وجود أدوات ومواد تدل على التعاطي؛ ومنها إبرة وملاعق محروقة ومخلفات السجائر.

ونبهت اللجنة، إلى أن هذه العلامات والسلوكيات ليست قطعية في تعاطي صاحبها للمخدرات، ويمكن أن يكون سببها أمراضًا عضوية أو نفسية أخرى.