استحداث 26 روضة جديدة بالطائف

أصدر المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، قرارًا يقضي بإحداث 26 روضة جديدة ينطلق العمل بها في العام الدراسي الجديد 1443 هـ.

أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، مشيرًا أن الروضات الجديدة هي الروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بهمام بن الحارث، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بأبي سعيد الخدري، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بالمقداد بن عمرو، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بالطفيل بن عمرو، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بأجنادين، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بأبي عبيدة بن الجراح، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بالبحر الأحمر ، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بالابتدائية 83 ، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بحراء ، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بالابتدائية 6 بالحوية ، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بالابتدائية 10 بالحوية ، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بالجاحظ، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بقيا الأولى ، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بتربة ” مبنى كلية البنات” ، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بالصور ، والروضة الملحقة بابتدائية العلبة ، والروضة الملحقة بابتدائية رحاب، والروضة الملحقة بابتدائية ربوة رحاب ، والروضة الملحقة بابتدائية كويكب ، والروضة الملحقة بابتدائية النصائف ، والروضة الملحقة بابتدائية الدار البيضاء ، والروضة الملحقة بابتدائية الحشرج ، والروضة الملحقة بابتدائية خالدية حضن ، والروضة الملحقة بابتدائية الوطاة ، والروضة الملحقة بابتدائية العرفاء ، والروضة الملحقة بابتدائية الحائرية.

وأشار الخديدي إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة التوسع في رياض الأطفال وسيتم البدء في إعداد وتهيئة الفصول الدراسية المناسبة لاستقبال الأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد.