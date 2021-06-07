مفاجأة.. يوفنتوس يفاضل بين 3 مهاجمين لتعويض رونالدو

يستعد مسؤولي يوفنتوس الإيطالي، لتجهيز عدد من البدائل لرحيل كريستيانو رونالدو المحتمل، عن صفوف “السيدة العجوز”، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ارتبط اسم كريستيانو رونالدو بالرحيل عن يوفنتوس، والانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف، بالرغم من امتداد عقده مع اليوفي حتى يونيو 2022.

وحسبما نشرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن فيديريكو تشروبيني، بدأ العمل علي تجهيز بديل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضافت: “إدارة يوفنتوس تسعى لتأمين الفريق بلاعب بارز”.

وتابعت: “المدير الرياضي الجديد ليوفنتوس، يضع مهاجم باريس سان جيرمان، ماورو إيكاردي، البرازيلي غابرئيل جيسوس، الصربي دوسان فلاهوفيتش، هم 3 لاعبين على رادار “السيدة العجوز”، لتعويض الرحيل المحتمل لرونالدو.

كما استقرت إدارة يوفنتوس، علي تجديد استعارة المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا، من أتلتيكو مدريد هو أمر مؤكد، سواء بقى رونالدو، أو رحل عن ملعب “إليانز ستاديوم”.