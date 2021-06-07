نائب رئيس هيئة الأركان بالمملكة يلتقي وزير الإعلام اليمني لمناقشة جرائم الحوثي

التقى اليوم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية قائد القوات المشتركة المكلّف، بمقر قيادة القوات المشتركة للتحالف،اليوم.

وأضاف الإرياني أننا ناقشنا العديد من القضايا المتعلقة بالجانب الإعلامي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أنني أكدت في اللقاء بأن الرئيس عبدربه منصور هادي ينظر للملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأنها العمق الاستراتيجي والعون والسند، وأن هذه الجهود والدور الأخوي الصادق محل تقدير اليمنيين وسيسجلها التاريخ بأنصع صفحاته.

وأشار إلى أننا ناقشنا خلال اللقاء الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين.

كما نوّه الإرياني أنني عبرت عن استنكاري لصمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وآخرها جريمة استهداف محطة للوقود في مدينة مأرب بصاروخ باليستي، والتي راح ضحيتها 21 مدنيا بينهم الطفلة ليان ووالدها اللذين تفحمت جثتيهما.