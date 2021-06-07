عاجل.. المملكة تعرب عن بالغ الأسى لحادث تصادم قطاري ركاب في إقليم السند جنوب باكستان

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث تصادم قطاري ركاب في إقليم السند جنوب جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وقوع قتلى ومصابين.

وعبرت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لأسر القتلى، ولجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.