بعد مجزرة حي الروضة.. مليشيا الحوثي تقصف مجمعا صناعيا بالحديدة

لا تزال مليشيا الحوثي المتمردة باليمن تواصل إجرامها بحق المدنيين اليمنيين، خارقة كل الأعراف والاتفاقيات الدولية.

المليشيا جددت قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، بمدينة الحديدة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن عمال المجمع فإن المليشيات الحوثية شنت قصفا بعدة قذائف ما أسفر عن استشهاد العامل إبراهيم يحيى محمد زخيم، وإصابة ثلاثة آخرون.

وأفاد مصدر من داخل المجمع أن إدارة المجمع اضطرت إلى توقيف خطوط الإنتاج حتى إشعار آخر.

يأتي هذا بعد مجزرة حي الروضة بمأرب، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من اليمنيين، وتسببت في حرق جثة الطفلة ليان طاهر مع والدها، بعد استهداف الحي بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة.