الكويت تدرس مع دول مجلس التعاون توحيد المعايير لتمكين المواطن الخليجي من دخول البلاد

تقوم الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي ووزارة الصحة بدراسة معايير وآلية دخول الخليجيين إلى البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، أن هناك اجتماعات دورية متواصلة بين الأجهزة العاملة في المطار ومسؤولي الصحة لوضع آلية تتوافق عليها دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن هناك مقترحات لا تزال تنظر وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء منها للبت فيها بشكل نهائي، منوهة أن الآلية تستهدف توحيد المعايير الصحية بين دول المجلس.

وبحسب المصادر فإن وزارة الصحة تتواصل مع نظيراتها في دول المجلس لتوحيد المعايير، بحيث يتمكن المواطن الخليجي من السفر والتحرك بكل أريحية بين دول الخليج.

من جهة أخرى كشفت المصادر أن آلية عودة المقيمين إلى البلاد ترتبط بعدة ضوابط أهمها استقرار الأوضاع الصحية في البلاد وتحسن الحالة الوبائية.