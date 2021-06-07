الخارجية البريطانية: الوزير راب بحث مع ولي العهد السعودي الوضع في اليمن

أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة ناقشت مع السعودية إعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة كورونا، حسب ما ذكرت “العربية” في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وقالت الخارجية البريطانية، إن السعودية تلعب دورًا حيويًّا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، حسب ما جاء في بيان للخارجية البريطانية.

وأكد البيان أن شراكة بريطانيا مع السعودية ممتدة ووثيقة وأن دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، بحث مع ولي العهد السعودي الوضع في اليمن.

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، في مكتبه بنيوم، اليوم، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين.