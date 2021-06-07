شاهد .. انهيار أرضي يبتلع سيارات في إسرائيل

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة انهيار أرضي، ابتلع بعض المركبات في موقف للسيارات، تابع لمستشفى «شعاري تصيدق» الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله فإن الانهيار ابتلع أكثر من سيارة.

وعملت ثمانية طواقم من الإطفاء والإنقاذ التابعين لدولة الاحتلال في الموقع، على إخراج السيارات، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وتجري عمليات البحث لتحديد مكان الأشخاص المحاصرين أو الضحايا.

وطالبت الشرطة الإسرائيلية بالابتعاد عن المكان، خشية انهيار المزيد من الأجزاء في ساحة انتظار السيارات.

كما يجري رجال الإطفاء وأفراد الإنقاذ التابعين لدولة الاحتلال، مسح باستخدام أنظمة مخصصة في منطقة المجرى، لاستبعاد وجود أشخاص محاصرين محتملين.