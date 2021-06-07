مجلة تايم: إيران كثفت نشاطها على مواقع التواصل لتضخيم الأزمات داخل أميركا

كشفت مجلة “تايم” الأمريكية الأسبوعية، أن إيران كثفت نشاطها على مواقع التواصل لتضخيم الأزمات داخل أميركا.

في السياق، أكدت الولايات المتحدة التي تتفاوض بطريقة غير مباشرة مع إيران منذ شهرين في محاولة لإنقاذ الاتفاق الدول حول البرنامج النووي الإيراني، الاثنين أنها لا تعرف إن كانت طهران تريد فعلا العودة إلى احترام التزاماتها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن “من غير الواضح بعد ما إذا كانت إيران تريد، وما إذا كانت جاهزة للقيام بما هو مطلوب للعودة إلى احترام الاتفاق. لا نزال نختبر الاقتراح”.