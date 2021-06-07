الصحة: نعمل على تطعيم 70% ممن بلغ 18 عامًا أو أكبر بنهاية يوليو

قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة عبدالله عسيري، إن وزارة الصحة ستعمل على تطعيم 70% ممن بلغ 18 عامًا أو أكبر بجرعة واحدة على الأقل، وذلك بنهاية يوليو 2021، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بسبب عدم استقرار الإمدادات العالمية من اللقاحات.

وأضاف في تغريدات عبر “تويتر”، أنه فيما يتعلق بالجرعة الثانية وفي ظل عدم استقرار الإمدادات العالمية من اللقاحات، تسعى المملكة إلى الوصول إلى المناعة المجتمعية اللازمة للخروج من الجائحة بأسرع وقت ممكن مع توفير الحماية القصوى للفئات عالية الخطورة.

ولفت إلى أنه تم تطعيم 70% ممن بلغ 18 عامًا وأكبر بجرعة واحدة على الأقل بنهاية يوليو 2021، وجدولة الجرعة الثانية خلال 3 أشهر من الجرعة الأولى للفئات عالية الخطورة، وتشمل حاليًّا من بلغ 60 سنة وأكبر، السمنة المفرطة، زراعة الأعضاء، ومرضى السرطان النشط وفشل الكلى، وتضاف لهم فئات أخرى تباعًا حسب التقييم.

وتابع: “أفهم تخوف البعض من اللقاحات لأسباب مختلفة لكن احتشاد المعرفات الوهمية وترديد نفس الترهات بطرق مختلفة و تداعيهم لبعضهم مثل الفراش على النار يدل على معتقدات متأصلة عند القادة على الأقل والباقون يدارون بسياسة القطيع”.