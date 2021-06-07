“مخالفات وإهمال”.. إغلاق مختبر معتمد في الرياض لإجراء فحوص #كورونا

أغلقت مديرية الشؤون الصحية في الرياض، اليوم، مختبرا طبيا معتمدا لإجراء فحوصات فيروس كورونا للراغبين في السفر خارج المملكة.

ورصدت مديرية الصحة عددا من المخالفات منها “عينات طبية يتم نقلها بطريقة عشوائية حيث تم ضبطها وتحريزها ومن ثم تتبع مسارها الافتراضي، وتم رصد عدد من المخالفات على المختبر بمدينة الرياض ومنها ضبط تقارير بنتائج سلبية لتلك العينات التي تم ضبطها ولم تصل إلى المختبر، كما تم ضبط قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى”.

كما تم اكتشاف تعاقد المختبر مع عدد كبير من المؤسسات الطبية ما نتج عنه استقباله لعدد عينات يومي يفوق طاقته الاستيعابية وعدد من المخالفات الأخرى التي استوجبت إغلاق المختبر تحفظيا، لحين البت في قضيته نهائيا من قبل اللجان المختصة.