القيادة تعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا حادث تصادم قطارين بمنطقة كهوتكي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر وقوع حادث تصادم قطارين بمنطقة كهوتكي جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال خادم الحرمين الشريفين وولي العهد: ” علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين بمنطقة كهوتكي جنوب باكستان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب ” .