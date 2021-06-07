واشنطن: نؤمن بضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية لتصبح قادرة على التحقيق في مصدر #كورونا

قال ‏مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إنهم لا ينظرون إلى اللقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتن كمكافأة له بل من أجل الدفاع عن المصالح الأميركية.

وأضاف: “نؤمن بضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية حتى تصبح قادرة على تقديم نتائج موثوقة للتحقيق في مصدر فيروس كورونا”.

وأعلن ‏أن بايدن سيبدأ جولته الخارجية وهو في موقف قوي بسبب ما تحقق خلال الأشهر الماضية.

وأشار ‏إلى أن بايدن، سيبحث مع أردوغان الأوضاع في شرقي المتوسط وسوريا وناغورني كاراباخ وملف حقوق الإنسان.

وتابع: “سنبحث قضية الهجمات السيبرانية وبرامج الفدية خلال اجتماعات قمة مجموعة الدول السبع”.