واشنطن: نؤمن بضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية لتصبح قادرة على التحقيق في مصدر #كورونا

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إنهم لا ينظرون إلى اللقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتن كمكافأة له بل من أجل الدفاع عن المصالح الأميركية.
وأضاف: “نؤمن بضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية حتى تصبح قادرة على تقديم نتائج موثوقة للتحقيق في مصدر فيروس كورونا”.
وأعلن أن بايدن سيبدأ جولته الخارجية وهو في موقف قوي بسبب ما تحقق خلال الأشهر الماضية.
وأشار إلى أن بايدن، سيبحث مع أردوغان الأوضاع في شرقي المتوسط وسوريا وناغورني كاراباخ وملف حقوق الإنسان.
وتابع: “سنبحث قضية الهجمات السيبرانية وبرامج الفدية خلال اجتماعات قمة مجموعة الدول السبع”.