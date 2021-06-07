“الرحلة” أول فيلم سعودي يعفى من المقابل المالي على التذاكر

قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إصدار شهادة فسح وتصنيف لأول فيلم سعودي مُعفى من المقابل المالي على التذاكر.

والفيلم المعفى من المقابل هو فيلم الرسوم المتحركة “الرحلة”، وهو من إنتاج شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان ” مسك الخيرية”.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع كان قد أصدر في أبريل 2021 قراراً بالموافقة على إعفاء الأفلام السينمائية المحلية من أي مقابل مالي للهيئة، وذلك دعماً من الهيئة وهيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة لمنتجي الأفلام السينمائية المحليين والفنانين.

وتأتي هذه المبادرة بدعم كل من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، ووزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما تهدف المبادرة للوصول إلى صناعة سينما سعودية متطورة وقادرة على المنافسة العالمية، وتكون رافداً استراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني للبلاد.