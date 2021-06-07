عاجل.. كوريا الجنوبية تحقق مع سفيرها بالمملكة بسبب إجبار موظفة سعودية على خلع الحجاب

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية أنها بدأت اليوم الإثنين فتح تحقيق مع السفير الكوري بالسعودية.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية يونهاب، قالت اللجنة إن التحقيق يتم بخصوص شكوى موظفة سعودية سابقة بالسفارة، قالت إن السفير أجبرها على خلع حجابها، وهو فعل محظور في الثقافة الإسلامية، على حد تعبير اللجنة.

وأوضحت أن الشكوى تم تقديمها من قبل الموظفة التي كانت تعمل في السفارة في شهر مارس من العام الماضي، وادعت أن السفير أجبرها على إحضار الشاي والقيام بخلع الحجاب.

وقالت اللجنة إن التحقيق يتم عن طريق فريق تصحيح التمييز على أساس الجنس التابع لمكتب تصحيح التمييز في اللجنة الوطنية الكورية الجنوبية لحقوق الإنسان.