تفاصيل: #وزارة_الصحة تطرح فرصاً وظيفية للكوادر الطبية في موسم الحج

أعلنت لجنة القوى الزائرة بالحج بوزارة الصحة عن حاجتها لعدد من الكوادر الصحية في بعض التخصصات الطبية النادرة؛ للعمل في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة داخل المشاعر المقدسة بمكة المكرمة فقط، خلال موسم الحج لهذا العام 1442 هـ .

وذلك وفق آلية التعاقد المؤقت لبعض الوقت، وعلى الراغبين في المشاركة المبادرة بالتسجيل من خلال بوابة التسجيل، وذلك في التخصصات التالية:

طبيب استشاري عناية مركزة.

طبيب نائب أول، نائب عناية مركزة.

طبيب مقيم عناية مركزة : يشترط إرفاق مشهد حديث يثبت وجود خبرة العمل في قسم العناية المركزة.

تمريض عناية مركزة : أخصائي أول، أخصائي، فني ويشترط إرفاق مشهد حديث يثبت وجود خبرة العمل في قسم العناية المركزة.

العلاج التنفسي : أخصائي أول، أخصائي، فني ويشترط إرفاق مشهد حديث يثبت وجود خبرة العمل في قسم العناية المركزة.

متطلبات التسجيل:

يتم التسجيل من خلال بوابة التسجيل​ في التخصصات المطلوبة فقط وإرفاق شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.

إرفاق نسخة من إثبات الشخصية وبطاقة الأحوال للسعوديين، أو صورة الإقامة سارية المفعول لغير السعوديين.

إرفاق مشهد حديث يثبت وجود خبرة العمل في قسم العناية المركزة للتخصصات التي تتطلب ذلك.

حصول المتقدم على جرعة التطعيم لفيروس كورونا حسب الاشتراطات المطبقة من وزارة الصحة، والجهات ذات العلاقة.

التأكد من تعبئة جميع خانات صفحة التسجيل، وتحميل المستندات المطلوبة بصورة واضحة وصحيحة.