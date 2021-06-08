تعرف عليه… ابل تعلن عن نظام تشغيلها الجديد iOS 15

أعلنت شركة آبل الأمريكية، الاثنين، رسميًا عن نظام تشغيلها الجديد iOS 15 خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين.

وبحسب موقع The Verge فإن iOS 15 لهواتف آيفون ولأجهزة آيباد يتضمن طرقًا جديدة لإعادة ترتيب تطبيقات هواتف آيفون وآيباد مع عناصر واجهة مستخدم على الشاشة الرئيسية وميزة مكتبة التطبيقات.

كما تم في نظام iOS 15 ، تحديث تطبيق كتابة الملاحظات Apple notes لتحسين التفاعل مع التطبيقات الأخرى مع ميزة، تسمى Quick Notes، تتيح للمستخدمين تدوين الملاحظات باستخدام قلم Apple Pencil.

أضافت الشركة وضع ”عدم الإزعاج“ Do Not Disturb للمستخدمين في جهات الاتصال والرسائل، مع خيارات حالة بديلة مثل وضع ”التركيز“ Focus، الذي يعمل كوضع قابل للتعديل بواسطة المستخدم.

وبالنسبة للصور، ضمت الشركة ميزة Live Text التي تسمح للمستخدمين بتمييز النص واختياره في الصور، ومن المقرر أن تعمل Live Text أيضًا في تطبيقات أخرى مثل ‌Apple News.

كما يمكّن النظام الجديد من عرض خرائط أكثر تفصيلاً للمدن مع تفاصيل للطرق الجديدة لمساعدة السائقين في المدن، فضلاً عن تقديم معلومات توجيهية أكثر تفصيلاً.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة عن العديد من ميزات تطبيق FaceTime القادمة لأجهزتها، وتتضمن المزايا الجديدة؛ ميزة الصوت المكاني وعزل الصوت و SharePlay وغيرها. ومن المقرر أن تجعل ميزة ”الصوت المكاني“، المستخدم يشعر وكأنه جالس في نفس الغرفة مع الشخص الذي يتحدث إليه، وبالنسبة للمكالمات الجماعية، سيبدو وكأن الأصدقاء موجودون ومنتشرون في الغرفة.