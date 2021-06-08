صحة حفر الباطن تنفذ 406 جولة رقابية على المنشآت العامة والخاصة

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام 406 جولة رقابية خلال الأسبوعين الماضيين شملت المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لصحة حفر الباطن ، بالإضافة إلى المنشآت الصحية والصيدليات الخاصة للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية كاستخدام الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقائية من فيروس كورونا المستجد “Covid-19” وتم رصد 28 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتؤكد صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.