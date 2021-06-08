إدارة #الأهلي تصرف النظر عن التعاقد مع أنسيلمو

رفضت إدارة النادي الأهلي لكرة القدم، استكمال مفاوضاتها مع نادي الوحدة، لضم لاعب وسط الفريق، البرازيلي أنسيلمو دي موراييس.

وأغلقت إدارة الأهلي ملف التعاقد مع أنسيلمو، بسبب رغبة الوحدة في بيعه مقابل 7 ملايين دولار، إلى جانب رغبة اللاعب في تقاضي 5 ملايين يورو كراتب سنوي، بالإضافة إلى مدرب خاص به.

وصرفت إدارة الأهلي صرفت النظر عن التعاقد مع أنسيلمو، وبدأت في بحث خيارات جديدة في نفس المركز، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وكان الأهلي أنهى الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في المركز الثامن، برصيد 39 نقطة.