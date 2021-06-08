“المنافسة” توافق على استحواذ أدنوك الإماراتية على 20 محطة وقود في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم على عدم ممانعتها لعملية استحواذ (شركة أدنوك الدولية للتوزيع) على 21 محطة وقود في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بتويتر أنها وافقت على عملية استحواذ (شركة أدنوك الدولية للتوزيع)على 4 محطات من (شركة مساكن المجدل للمقاولات المحدودة)، وعملية استحواذ (شركة أدنوك الدولية للتوزيع) على 16 محطة من ( شركة فيول للخدمات البترولية للمقاولات المحدودة).

وسبق للهيئة العامة للمنافسة الموافقة على استحواذ (شركة أدنوك الدولية للتوزيع) على 15 محطات وقود في المملكة العربية السعودية في شهر مايو الماضي ليصبح مجموع المحطات التي استحوذت عليها (شركة أدنوك الدولية للتوزيع) في المملكة العربية السعودية 35 محطة في عام 2021م.