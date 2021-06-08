المركزي: ارتفاع التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 13.9 مليار ريال خلال أبريل

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 13.93 مليار ريال خلال شهر أبريل 2021 بزيادة قدرها 82% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

ومقارنة بشهر مارس 2021، انخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 3.01 مليار ريال.

واستحوذ التمويل المقدم لـ”الفلل السكنية” على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أبريل الماضي بقيمة 11.22 مليار ريال وبنسبة 81%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ2.36 مليار ريال ثم الأراضي بـ350 مليون ريال.

ووفقا للبيانات الصادرة عن “ساما”، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أبريل 2021 نحو 25.3 ألف عقد، بزيادة قدرها 42% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومقارنة بشهر مارس الماضي انخفض عدد عقود التمويل العقاري السكني بـ6.5 ألف عقد وبنسبة 20 %، حيث يعد عدد العقود في أبريل الماضي الأقل منذ أغسطس 2020.

وبخصوص التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال شهر أبريل الماضي نحو 343 مليون ريال بارتفاع قدره 281% مقارنة بشهر أبريل 2020.