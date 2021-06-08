الإجمالي تجاوز 252 ألفا.. “مسام” ينتزع 1.186 لغما في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام”، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2021م من انتزاع 1,186 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 8 ألغام مضادة للأفراد، و284 لغما مضادا للدبابات، و892 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونُزع خلال هذا الأسبوع في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف 8 ألغام مضادة للدبابات، و30 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع أزال فريق “مسام” لغما واحدا مضادا للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة، فيما تمكن من نزع 12 لغما مضادا للدبابات و29 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما تم نزع 19 لغما مضادا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة في مدينة لحج، ونزع 169 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، إلى جانب 5 ألغام مضادة للدبابات و221 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة، نجح فريق “مسام” في نزع 6 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية عين، و5 ألغام مضادة للدبابات، و175 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، ولغمين مضادين للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية بيحان، إضافة إلى 17 لغما مضادا للدبابات، و86 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز، تمكن الفريق من نزع 3 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية الوازعية، كما تم نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات و9 ذخائر غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية المخاء، و69 لغما مضادا للدبابات و109 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 130 لغما مضادا للدبابات و40 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

يذكر أن فريق “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام استطاع منذ بداية المشروع من نزع 252 ألفا و735 لغما، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.