الأردن يتسلّم اثنين من مواطنيه من إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن الأردن تسلم المواطنين مصعب الدعجة وخليفة العنوز من إسرائيل، بعد توقيفهما في السجون الإسرائيلية.

وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر : ” تسلمت السلطات الأردنية اليوم المواطنين الأردنيين مصعب الدعجة وخليفة العنوز، وذلك بعد أن أسفرت الجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومؤسسات الدولة المعنية عن قيام السلطات الإسرائيلية بإسقاط لائحة الاتهام بحقهما وإلغاء إجراءات الاعتقال وإخلاء سبيلهما”.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت إسقاط لائحة الاتهام بحق الدعجة والعنوز، وإلغاء إجراءات الاعتقال بحقهما.

وكان المحامي خالد محاجنة من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، قد أكد في تصريحات صحفية أنه توجه إلى النيابة العامة الإسرائيلية- لواء الشمال، الثلاثاء، برسالة تطلب إسقاط لائحة الاتهام بحق الأردنيين الدعجة والعنوز، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء المداولات المتعلقة بملف المعتقلين الأردنيين الاثنين كافة.

وأضاف أن ملف القضية كانت به مواد تحقيق كثيرة ناقصة فيما يتعلق بإثبات التهم على المعتقلين.