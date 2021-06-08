المملكة وراوندا توقعان اتفاقية عامة للتعاون بمختلف المجالات

وقعت المملكة العربية السعودية و جمهورية راوندا، اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين الصديقين.

يأتي هذا انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزعلى تطوير العلاقات الخارجية للمملكة مع حكومات دول وشعوب العالم، وتوثيق أواصر الصداقة القائمة مع جميع الدول.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها كل من معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان ووزير خارجية جمهورية راوندا فينست بيروتا، تشجيع التعاون بين المملكة وراوندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين الصديقين.