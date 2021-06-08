الملك عبد الله: تصدينا لمؤامرة كانت تحاك لإضعافنا

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، عن إفشال مؤامرة كانت تحاك ضد الدولة.

وأضاف الملك عبد الله أن المؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، ولكن تمكنا من التصدي لها.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الملك عبدالله ، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية اليوم، فإن “هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة، وأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

وشدد على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، مشددا على موقف بلاده الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين.

كما نوّه الملك عبد الله أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع إلى طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات، مضيفا أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح.