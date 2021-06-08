أول تعليق لماكرون بعد “الصفعة”

أثارت واقعة صفع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على يد أحد المواطنين، ردود فعل واسعة، ما دفع ماكرون للتقليل من هول الصدمة وأنها مجرد ” عمل فردي”.

وكان ماكرون قد تعرض للصفع من قبل مواطن فرنسي خلال جولة للرئيس في منطقة جنوبي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة تحتجز شخصين بعد الحادث الذي وقع في وقت مبكر من بعد الظهر في مدينة تاين لارميتاج، عندما ذهب الرئيس للقاء أشخاص تجمعوا خلف الحواجز، حيث بدا أن شخصا من المتجمهرين أمسك ذراع الرئيس وصفعه.

وأظهر مقطع فيديو متداول الصفعة التي فوجئ بها الرئيس ماكرون، بينما تدخل حرسه سريعا للإمساك بالشخص المعتدي.

كما يظهر الفيديو رجلا يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف “تسقط الماكرونية” ، ثم يوجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.