شاهد.. روما تغرق

اجتاحت فيضانات مفاجئة العاصمة الإيطالية روما وعدة مدن، بعد عاصفة عاتية وأغرقت الشوارع وحولتها إلى أنهار جارية حاصرت مئات الأشخاص والمركبات.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن شمالي روما كانت المنطقة الأكثر تضررا من العاصفة حيث أظهرت فيديوهات متداولة عدة شوارع في المنطقة تحولت إلى أنهار جارية.

وتسببت حالة الطقس الجوي السيئة في اضطرابات في بعض خطوط الحافلات ومحطات المترو. وتلقت السلطات أكثر من 2500 نداء استغاثة بسبب الفيضانات في المنطقة.

ونجحت السلطات في إنقاذ حوالي 40 طفلا و6 بالغين في مدرسة بونتي ميلفيو، بعدما حاصرتهم المياه داخل المبنى.