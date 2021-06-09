شاهد التفاصيل: #وظائف للجنسين في تخصصي العيون #وظايف_شاغرة

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

مدير شؤون الموظفين Personnel Manager: بكالوريوس أو ماجستير موارد بشرية، إدارة أعمال وخبرة 6 سنوات للبكالوريوس أو 4 سنوات للماجستير تشمل العمل في وظيفة إشرافية.

مدير الأمن السيبراني Cybersecurity Manager: بكالوريوس أو ماجستير نظم معلومات، هندسة حاسب، أمن معلومات، علوم حاسب وخبرة 6 سنوات للبكالوريوس أو 4 سنوات للماجستير وشهادة مهنية في نفس المجال.

مسؤول الاعتماد Accreditation Officer: بكالوريوس أو ماجستير صيدلة، تمريض، علوم طبية تطبيقية، إدارة أعمال، إدارة جودة أو ما يعادلهم وخبرة 5 سنوات في مجال ذو صلة.

منسق إدارة المخاطر Risk Management Coordinator: بكالوريوس صيدلة، تمريض، علوم طبية تطبيقية أو ما يعادلهم وخبرة إدارية أو طبية لا تقل عن 3 سنوات في القطاع الصحي أو المستشفيات.

أخصائي أمن سيبراني Cybersecurity Specialist: بكالوريوس علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة حاسب، أمن معلومات أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.