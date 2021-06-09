سوريا: مقتل 10 في قصف إسرائيلي على حمص

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن 10 من مقاتلي القوات السورية على الأقل قتلوا في الضربات الإسرائيلية الليلية على محافظة حمص.

وأضاف المرصد أن عدد قتلى القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 10 عناصر بينهم 7 من جنسيات غير سورية، مضيفاً أن الهجوم استهدف مستودعاً للذخيرة يعتقد أنه لميليشيا حزب الله في حمص.

قالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على دمشق قادم من الأجواء اللبنانية.

وفي وقت سابق، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس”: إن “5 جنود سوريين و3 مقاتلين آخرين موالين للحكومة السورية تابعين للدفاع الوطني قتلوا في الضربات التي جرت قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء في عدد من المناطق بينها إحدى ضواحي حمص”.