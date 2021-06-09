أسعار #النفط في طريق العودة للانتعاش.. برنت يتخطى 72 دولاراً

واصل النفط مكاسبه فوق 72 دولارًا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد أن أشار تقرير صناعي إلى سحب آخر في مخزونات الخام الأميركية مما عزز التفاؤل بشأن تعافي الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك 0.5٪ فوق 70 دولاراً للبرميل، فيما صعد برنت بالنسبة ذاتها متجاوزاً 72 دولاراً للبرميل.

وأفاد معهد البترول الأميركي بأن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 2.11 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على البيانات.

ويتم دعم النفط أيضًا من خلال ضعف الدولار، في حين أن سوق خام الشرق الأوسط تظهر علامات القوة.

كان الانتعاش القوي مدعومًا بارتفاع الطلب في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وهناك علامات على أن وتيرة عودة ظهور Covid-19 في آسيا قد تتراجع.

كما خففت وزارة الخارجية الأميركية من تحذيرات السفر للدول حول العالم، مما قد يمهد الطريق لمزيد من رحلات الطيران.

من ناحية أخرى، يتم إحراز تقدم في إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وفقًا للولايات المتحدة، التي طلبت من طهران إعادة عمليات التفتيش الكاملة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد يؤدي تجديد الصفقة إلى تخفيف العقوبات الأميركية وزيادة تدفقات النفط الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.41 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين زادت نواتج التقطير – وهي فئة تشمل الديزل – بمقدار 3.75 مليون برميل.

وإذا أكدت البيانات الحكومية المتوقع صدورها اليوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام على مستوى البلاد فسيكون ذلك ثالث انخفاض أسبوعي.

في غضون ذلك، هناك بعض المؤشرات على أن موجة الفيروس القاتلة في الهند قد تتراجع. وقد تباطأ معدل الإصابات الجديدة.

في حين أن مصافي النفط في البلاد تستفيد من ضعف الطلب لإجراء الصيانة تحسبًا لانتعاش استهلاك الوقود في الأشهر المقبلة.