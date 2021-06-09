أرامكو تبدأ تسويق أول سندات إسلامية لها مقومة بالدولار

بدأت أرامكو السعودية، أكبر شركة للطاقة في العالم، تسويق أول سندات إسلامية لها مقومة بالدولار، بعد أن عينت بنوكاً عالمية لترتيبه.

وطرحت الشركة صكوكًا مستحقة على 3 شرائح هي ثلاث وخمس وعشر سنوات، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل خاصة، بحسب “بلومبرغ”.

وتقوم أرامكو بجمع السيولة للمساعدة في تمويل خططها لدفع 75 مليار دولار من الأرباح، وهو التزام تعهدت به شركة النفط العملاقة لحشد الدعم لطرحها العام الأولي.

وأدى انتشار فيروس كورونا وعمليات الإغلاق واسعة النطاق التي حدت من الطلب على النفط العام الماضي، إلى تراجع سعر خام برنت إلى ما يقل قليلاً عن 16 دولارًا للبرميل في عام 2020، وهو أدنى مستوى منذ 1999.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر النفط بأكثر من أربعة أضعاف إلى أكثر من 70 دولارًا للبرميل.

وبينما ارتفعت أرباح أرامكو في الربع الأول من العام، بفضل الانتعاش في كل من النفط الخام والغاز، انخفض التدفق النقدي الحر إلى أقل من 18.75 مليار دولار اللازمة لدفع أرباح الفترة.

وتمثل عائدات أرامكو النفطية حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وقد تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار النفط الخام إلى ارتفاع هذه النسبة، بحسب ما كتبه المحللان في بلومبرغ إنتليجنس، جايمين باتيل وداميان ساسوور في مذكرة أمس الثلاثاء.

وهذا الطرح هو الأول منذ نوفمبر، عندما جمعت “أرامكو” 8 مليارات دولار من عرض للسندات. وكان طرحها الأول البالغ 12 مليار دولار قبل أكثر من عام بقليل ضخمًا أيضًا، وفقًا لمعايير سندات الشركات في الشرق الأوسط.