كورونا يضرب منتخب إسبانيا

قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبيالس، إن من المرجح ظهور المزيد من حالات الإصابة بكوفيد-19 في تشكيلة منتخب إسبانيا بعد أن جاءت نتيجة فحص القائد سيرجيو بوسكيتس إيجابية.

ودخل الفريق والجهاز الفني في العزل مباشرة بعد تأكد إصابة بوسكيتس يوم الأحد الماضي وشارك منتخب تحت 21 عاماً في مباراة ودية ضد ليتوانيا أمس الثلاثاء وانتصر بنتيجة 4-0.

كما انتقد روبيالس قرار محطة إسبانيولا التلفزيونية الحكومية بعدم إذاعة مباراة ليتوانيا على قناتها البارزة لا 1 مثلما كان مخططاً، ونقلت المباراة بدلاً من ذلك إلى قناة تليديبورتي الشقيقة.

وقال روبيالس: “كنت أتمنى أن تعامل (إسبانيولا) المنتخب الوطني باعتباره فريقاً لكل الإسبان”.

وأضاف: “خاصة في مثل هذه الأوقات التي نمر بها، لدينا حالة إيجابية وقد يكون هناك المزيد من الحالات الإيجابية، هؤلاء اللاعبون يستحقون الاحترام مثل الشعار الموجود على القميص”.

وفي أعقاب النتيجة الإيجابية لفحص بوسكيتس، استدعى المنتخب الإسباني 6 لاعبين إضافيين وهم كيبا أريزابالاجا وراؤول ألبيول وكارلوس سولير وبرايس منديز وبابلو فورنالس ورودريغو مورينو من أجل تشكيل فقاعة تدريبية موازية حتى يمكن ضمهم لقائمة بطولة أوروبا المقبلة إذا دعت الحاجة.

كما قال الاتحاد الإسباني إن عدداً لم يتحدد بعد من لاعبي منتخب تحت 21 عاماً الذين شاركوا أمام ليتوانيا سيطلب منهم البقاء في مدريد للانضمام إلى الفقاعة الموازية.

وتلعب إسبانيا ضد السويد، التي سجلت أمس الثلاثاء، حالتين إيجابيتين لكوفيد-19، في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الخامسة في بطولة أوروبا 2020 الإثنين المقبل.