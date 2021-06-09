تصفيات كأس العالم: الأرجنتين تسقط في كمين كولومبيا

أهدر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم فرصة ذهبية لاستعادة نغمة الانتصارات في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وسقط في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه الكولومبي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتخلص منتخب بيرو من دوامة النتائج السلبية في التصفيات، وحقق الفريق انتصاره الأول في هذه التصفيات بالفوز على مضيفه الإكوادوري 2-1 بنفس الجولة التي شهدت تعادل منتخبي فنزويلا وأوروغواي سلبياً.

وكانت جائحة كورونا تسببت في تأجيل مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، واللتين كانتا مقررتين في مارس الماضي.

وكان “التانغو” الأرجنتيني في طريقه للتغلب على مضيفه الكولومبي بهدفين سجلهما كريستيان روميرو ولياندرو باريديس في الدقيقتين الثالثة والثامنة مقابل هدف سجله لويس مورييل من ضربة جزاء في الدقيقة 51.

ولكن المنتخب الكولومبي خطف التعادل في الوقت القاتل بهدف سجله ميغيل بورخا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بجدول التصفيات مقابل ثماني نقاط لكولومبيا في المركز الخامس.

وتغلب منتخب بيرو على مضيفه الإكوادوري بهدفين سجلهما كريستيان كويفا ولويس أدفينكولا في الدقيقتين 63 و88 مقابل هدف سجله غونزالو بلاتا في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد انتهاء الشوط الأطول بالتعادل السلبي.

ورفع منتخب بيرو رصيده إلى أربع نقاط لكنه ظل في المركز العاشر الأخير بجدول التصفيات بفارق الأهداف فقط خلف بوليفيا وفنزويلا، وتجمد رصيد المنتخب الإكوادوري عند تسع نقاط في المركز الثالث.

وتعادل منتخبا فنزويلا وأوروغواي سلبياً ليرفع منتخب أوروغواي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع.