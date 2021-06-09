174.7 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي “كوفيد-19” عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 174 مليوناً و749 ألفاً و68 إصابة، الأربعاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و762 ألفا و883 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 158 مليونا و157 ألفا و982 حالة.

فرنسا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، تسجيل 6 لاف و18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت قناة “فرانس 24” ، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، حتى الن، تجاوز بقليل 28 مليون شخص.

الهند تسجل 92596 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت الحكومة الهندية بأن البلاد سجلت اليوم 92596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لإصابات كورونا ارتفع في الهند إلى 29.1 مليون بينما وصل اجمالي حالات الوفاة إلى 353528.

الصين تسجل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين في بيان لها اليوم إن البلاد سجلت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الثامن من يونيو حزيران.

ووفقا للجنة الوطنية للصحة، فقد كانت ثماني حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية في إقليم قواندونغ بجنوب البلاد.

وبحلول يوم امس الثلاثاء، سجلت الصين 91316 حالة إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.