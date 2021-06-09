الجهات الأمنية بالأمن العام تضبط مخالفَين لنظام البيئة

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال بالرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، ورقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة.