سامسونج تكشف مواصفات Galaxy A22 وGalaxy A22 5G

أطلقت سامسونج هاتفين جديدين Galaxy A22 وGalaxy A22 5G، مختلفين من الناحية التقنية متقاربان في التصميم.

وأوضحت سامسونج أن الموديل Galaxy A22 يدعم شبكة 4G ويمتاز بشاشة OLED قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 720 بيكسل+، بينما يدعم الموديل Galaxy A22 5G شبكة 5G ويشتمل على شاشة LCD قياس 6.6 بوصة بدقة +1080 بيكسل.

ويعتمد الموديل 4G على المعالج MediaTek Helio G80، بينما يعتمد الموديل 5G على المعالج MediaTek Dimensity 700.

ويحتوي هاتف Galaxy A22 5G على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ثلاثية بزاوية عريضة 48 ميجابيكسل و5 ميجابيكسل وكاميرا لاحتساب بيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

ويضم الموديل 4G كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا رباعية، بما في ذلك كاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو إضافية بدقة 2 ميجابيكسل.

ومن السمات المشتركة أن كلا الهاتفين الذكيين يعتمدان على بطارية 5000 مللي أمبير ساعة يمكن شحنها حتى 15 واطا عبر USB-C، بالإضافة إلى منفذ سماعة رأس بحجم 3.5 ملم. ويوجد أيضا مستشعر بصمة الإصبع على الجانب.