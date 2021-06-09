مخالفات متنوعة.. ‏إغلاق 95 منشأة بحائل

كثفت أمانة منطقة حائل أعمالها الرقابية على جميع ‏الأسواق ‏والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيق ‏التدابير والإجراءات ‏الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، ‏وتطبيق “توكلنا”.‏

ونفذت الفرق الرقابية أمس 758 جولة تفتيشية في مدينة حائل، ‏أسفرت عن ‏إغلاق 95 منشأة تنوعت مخالفاتها ما بين تدني ‏مستوى النظافة ‏العامة في عدد ‏من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد ‏بتطبيق الإجراءات ‏الوقائية ‏المنصوص عليها.‏

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، ‏والإبلاغ عن أي ‏مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر ‏التواصل مع مركز ‏البلاغات 940‏.