صحة حفر الباطن: رصد 28 مخالفة لإجراءات كورونا

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام خلال الأسبوعين الماضيين 406 جولات رقابية على المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية والصيدليات؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الجولات عن رصد 28 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتواصل صحة حفر الباطن تنفيذ الجولات والحملات الميدانية على منشآت القطاع الخاص للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.