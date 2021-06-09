ضوابط واشتراطات استيراد منتجات التبغ

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هناك ضوابط واشتراطات على مستوردي منتجات التبغ بجميع أنواعه الالتزام بها.

وشددت الغذاء والدواء عبر موقعها الرسمي على وجوب الالتزام بقواعد ولائحة التغليف العادي لمنتجات التبغ، واللوائح الفنية الخليجية لمنتجات التبغ والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدةً أهمية الالتزام بنظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية والالتزام باللوائح التي تقرها الهيئة والجهات ذات العلاقة، فضلًا على وجوب الالتزام بضوابط واشتراطات النظم الإلكترونية للتدخين.

شروط استيراد منتجات التبغ:

وحددت هيئة الغذاء والدواء متطلبات واشتراطات استيراد منتجات التبغ وكانت كما يلي:

– تسجيل بيانات مستورد منتجات التبغ تعبئة النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة.

– إرفاق طلب التسجيل بصورة من السجل التجاري للمستورد موضحاً فيه مزاولة النشاط.

– في حل تقديم الطلب من قبل شخص مفوض من المستورد، يتم إرفاق التفويض بتصديق الغرفة التجارية.

– تقديم طلب تسجيل بيانات المستورد في مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر تقييد الطلب بنظام الاتصالات الإدارية، مع إقرار المستورد بصحة البيانات المقدمة للهيئة.

– الالتزام بوجوب التحذير من الآثار الضارة للمنتج الذي يظهر على العبوة ويتضمن عبارات تحذيرية ورسائل صحية.