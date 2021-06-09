وزير خارجية بريطانيا: التغيير كبير في السعودية مع إصلاحات محمد بن سلمان

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن بلاده تتقاسم المخاوف مع السعودية حيال التهديدات الإيرانية.

وتابع في تصريحات إلى العربية أن هناك تعاوناً بريطانياً سعودياً لصد الهجمات السيبرانية، كما لم يغب عن بال دومينيك راب الإشارة إلى التعاون القائم بين بريطانيا والسعودية لمواجهة جائحة كورونا، في المجالات الطبية واللوجستية والتوعية على مواجهة الفيروس والحد من انتشاره وتزويد المملكة باللقاحات.

كما شدد راب على أن المبادرات الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضرورية، مشيدًا بالرؤية السعودية وقال إن رؤية 2030 في السعودية جريئة وطموحة.

وأضاف “التغيير كبير في المملكة مع الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.