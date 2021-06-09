الممثل السامي للأمم المتحدة : مركز كايسيد يعكس صورة السعودية وجهودها الخيّرة

قال الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، إن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد” يعد شريكًا مهمًا للأمم المتحدة، وله دور بارز في الحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة.

وأوضح موراتينوس في لقائه مع قناة الإخبارية السعودية، أن هناك تعاونًا بين المملكة والأمم المتحدة، وتحول هذا التعاون إلى شراكة للعمل على تقريب وجهات النظر والرؤى بين مختلف الثقافات والحضارات، مبيننًا أن المملكة خلال قمة العشرين التي استضافتها 2020، ناقشت موضوعات تتعلق بالحوار بين الأديان.

وأكد الممثل السامي للأمم المتحدة أنه من خلال الأدوات الحوارية والسياسية يمكن التقريب بين أصحاب الأديان، حيث بإمكانهم أن يتشاركوا في حوار بنّاء لتحسين صورة العالم، لهذا ترى الأمم المتحدة أن مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات شريك مهم جدًا، ونعمل مع الأمين العام للمركز معالي فيصل بن معمر في ملفات عديدة لما يقوم به من دور فاعل للتقارب الحضاري العالمي، منوهًا بأن الأمم المتحدة بصدد الإعداد لفعاليات عديدة، لإيجاد خريطة طريق لمواجهة الصراعات العالمية، من خلال التقريب بين الحضارات لا الصدام بينها.

وثمن الممثل السامي للأمم المتحدة دور المملكة العربية السعودية، من خلال مركز الملك عبدالله، الذي يقدم للعالم آليات جديدة لعقد حوارات بناءة بين الثقافات والأديان، مقدرًا ما تقوم به من جهود على الأصعدة الإقليمية والعالمية كافة في هذا الملف الشائك.