“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 54.85 نقطة ليقفل عند مستوى 10790.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 430 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 545 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدوائية، ومتطورة، وأيان، والخليج للتدريب، وباعظيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بتروكيم، والجوف، والشرقية للتنمية، وزجاج، وريدان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 2.63%.

فيما كانت أسهم شركات أيان، ودار الأركان، ومتطورة، والأسماك، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أيان، والأسماك، ومتطورة، وتبوك الزراعية، وباعظيم هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 581.50 نقطة ليقفل عند مستوى 23357.41 نقطة، وبتداولات بلغت 68 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 580 ألف سهم تقاسمتها 1705 صفقات.