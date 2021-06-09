د. مبارك ماجد آل شريدة يكتب: عشرة ملايين وثيقة تأمينية

أنشئ مجلس الضمان الصحي التعاوني عام 1420 ليقوم بالإشراف على تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني والذي تقوم مبادئه على الشريعة الإسلامية.

ويقوم مجلس الضمان الصحي بوظائف متعددة في النظام الصحي وأهمها اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية, وتأهيل شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي والتأكد من التغطية الشمولية للتأمين الصحي.

ويبلغ عدد المشتركين السعوديين في وثائق التأمين الصحي (موظفين) 1,387,917، فيما بلغ عدد المشتركين السعوديين في وثائق التأمين الصحي (تابعين) 2,093,520، كما يبلغ عدد المشتركين غير السعوديين في وثائق التأمين الصحي (موظفين) 5,061,532، بينما بلغ المشتركين غير السعوديين في وثائق التأمين الصحي (تابعين) 1,389,557، أما المشتركين في وثائق التأمين الصحي فعددهم 9,932,526.

ويبلغ عدد شركات التأمين المؤهلة والعاملة في سوق التأمين الصحي السعودي 24 شركة

كما أن عدد شركات إدارة المطالبات المؤهلة 6 شركات.

ويبلغ عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المملكة المعتمدين لتقديم الخدمات الصحية 5,665.

وفي إطار برامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني بالتعاون مع المركز الوطني للمعلوماتية الصحية بالعمل برنامج نفيس لتسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى ومشاركة البيانات المالية والإدارية والتي ستوفر الرؤية والشفافية لجميع المستفيدين وتم حتى الآن إجراء مليون وخمس مائة ألف عملية على المنصة منذ إطلاقها في 2020

وتكمن الأهمية لمنصة نفيس للعملاء في توحيد البيانات بنظام المجموعة المتعلقة بالتشخيص (DRG) المطبق في التأمين الصحي ويشمل كذلك الرعاية الصحية القائمة على القيمة (Value Based Healthcare).

باحث بإدارة الرعاية الصحية