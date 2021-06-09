 وزير الصحة يدشن مركز لقاحات كورونا بالصالة الرياضية لملعب الأمير عبدالله الفيصل

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم ، مركز لقاح كورونا “كوفيد-19” بالصالة الرياضية في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي ، وعدد من القيادات الصحية ، وذلك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

ويأتي تدشين المركز نظراً لازدياد أعداد المقبلين على أخذ اللقاح ، والتسجيل في تطبيق “صحتي” بهدف توسعة مساحة العمل، و زيادة حجم استيعاب الراغبين بأخذ اللقاح يومياً ، و بالتالي العمل على تسهيل حصول المواطن و المقيم على اللقاح بكل سهولة.

وجرى تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية ، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة ويسيرة ، حيث يضم “60” عيادة ، ويُتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية إلى “15,000” ألف مستفيد يومياً ، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

من جهة أخرى تفقد وزير الصحة اليوم ، مستشفى شرق جدة العام ، يرافقه مدير صحة جدة والقيادات بصحة جدة ، اطمأن من خلالها على سير العمل بالمستشفى والخدمات المقدمة ، لاسيماً وأنه يُعد أحد المستشفيات الكبيرة بمدينة جدة ، حيث زار قسم الطوارئ وقسم العلاج الطبيعي ، إلى جانب مركز الرعاية التنفسية ، استمع من خلالها إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تُقدم للمرضى و الجهود التي تُبذل لخدمتهم, كما زار معاليه الهيئة الطبية العامة واطلع على أداء العمل بها ، بالإضافة إلى مركز لقاح كورونا “كوفيد 19” بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة.