دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم ، مركز لقاح كورونا “كوفيد-19” بالصالة الرياضية في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي ، وعدد من القيادات الصحية ، وذلك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.
ويأتي تدشين المركز نظراً لازدياد أعداد المقبلين على أخذ اللقاح ، والتسجيل في تطبيق “صحتي” بهدف توسعة مساحة العمل، و زيادة حجم استيعاب الراغبين بأخذ اللقاح يومياً ، و بالتالي العمل على تسهيل حصول المواطن و المقيم على اللقاح بكل سهولة.
وجرى تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية ، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة ويسيرة ، حيث يضم “60” عيادة ، ويُتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية إلى “15,000” ألف مستفيد يومياً ، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.
من جهة أخرى تفقد وزير الصحة اليوم ، مستشفى شرق جدة العام ، يرافقه مدير صحة جدة والقيادات بصحة جدة ، اطمأن من خلالها على سير العمل بالمستشفى والخدمات المقدمة ، لاسيماً وأنه يُعد أحد المستشفيات الكبيرة بمدينة جدة ، حيث زار قسم الطوارئ وقسم العلاج الطبيعي ، إلى جانب مركز الرعاية التنفسية ، استمع من خلالها إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تُقدم للمرضى و الجهود التي تُبذل لخدمتهم, كما زار معاليه الهيئة الطبية العامة واطلع على أداء العمل بها ، بالإضافة إلى مركز لقاح كورونا “كوفيد 19” بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة.
وزير الصحة يدشن مركز لقاحات كورونا بالصالة الرياضية لملعب الأمير عبدالله الفيصل
دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم ، مركز لقاح كورونا “كوفيد-19” بالصالة الرياضية في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي ، وعدد من القيادات الصحية ، وذلك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.