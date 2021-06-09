بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس #كورونا منذ فبراير

سجلت بريطانيا أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ فبراير.

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه من السابق لأوانه البتّ في رفع الإغلاق العام في الـ21 من يونيو الجاري.

وأشار جونسون إلى أن البيانات حول ما إذا اللقاح يوفر حماية كافية من الانتشار السريع لمتغير “دلتا” من فيروس كورونا، لا تزال قيد التقي

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 77 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء انخفاضا من 102 في اليوم السابق، في حين ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 2199 من 1896.

وسجلت إيطاليا في المجمل 126767 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض بها في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة عالميا. ويبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 4.24 مليون إصابة.