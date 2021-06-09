وزير الدفاع اليمني: قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء القوات المسلحة وتأسيس ركيزة صلبة للدفاع عن بلادنا

قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي إننا قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء القوات المسلحة وتأسيس ركيزة صلبة للدفاع عن اليمن.

وأضاف في لقاء متلفز أننا نطمح أن يستمر هذا البناء الوطني في المستقبل واستكمال المشوار الذي بدأه ثوار سبتمبر وأكتوبر.

وأوضح المقدشي أن عملية إعادة ترتيب صفوف الجيش وتأهيل وتدريب المقاتلين، تمت على أيدي ضباط من خريجي الكليات العسكرية، تربوا على الانضباط والولاء الوطني.

كما نوّه أننا بدأنا إعادة ترتيب صفوف الجيش في 2015 في ظل ظروف صعبة، وكانت الاستجابة واسعة.. وأغلب من لبوا نداء الدفاع عن الوطن والجمهورية والثورة هم من أبناء الجيش ومن المتطوعين.